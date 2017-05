Sie spielen seit 2009 in Deutschland, erst in Iserlohn, dann in Berlin und nun beim EHC Red Bull München. Was bedeutet Ihnen Deutschland?

Es ist längst meine zweite Heimat geworden. Wir fühlen uns hier als Menschen, als Familie sehr wohl. So wohl, dass wir vor einiger Zeit die Anträge auf Einbürgerung eingereicht haben. Wir wissen nicht, wie lange das dauert, bis die Behörden entscheiden. Aber: Ich will Deutscher werden. Das ist keine Entscheidung, die man einfach so trifft, wir haben uns diesen Schritt sehr gut überlegt. Aber wir sind hier längst heimisch. Ich liebe Deutschland wirklich. Es kommt meinem Naturell sehr entgegen. Ich hätte dann eine Doppelstaatsbürgerschaft, dürfte aber nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen, sondern nur für die dänische. Im nächsten Jahr ist ja Dänemark Ausrichter der Weltmeisterschaft. Das wäre sicher ein Highlight meiner Karriere, bei einer Heim-WM für Dänemark wieder anzutreten.

War es schwer, sich nach dem Gewinn der Meisterschaft mit dem EHC wieder für eine Weltmeisterschaft zu motivieren?

Ja, das muss ich ganz offen eingestehen, dass es nicht leicht war. Man arbeitet eine ganze Saison auf den Titelgewinn hin. Das ist die absolute Klimax. Wenn man dieses Ziel erreicht hat, wenn man dann den Titel entsprechend gefeiert hat, ist das ein bisschen so, als würde man die Luft aus einem Ballon lassen. Sich dann wieder zu motivieren und die mentale Stärke in sich zu finden, sich auf dem Eis wieder aufzuopfern, ist nicht so einfach und selbstverständlich. Aber ich kann gar nicht anders, als immer alles geben. Daher ging es wieder. Sobald ich die Ausrüstung anhatte, war alles wie immer. Auch gegen Deutschland bin ich voll motiviert.

Wie haben Sie die Deutschen bisher bei dieser WM erlebt?

Deutschland hat gute Spieler und eine gute Mannschaft. Sie sind unglaublich stark ins Turnier gestartet, der Sieg gegen die USA war sehr überzeugend, wir haben dann gegen die Amerikaner 2:7 verloren. Und wenn man gesehen hat, was Goalie Thomas Greiss gegen die Amerikaner alles pariert hat, dann weiß ich, wie die Stürmer da verzweifeln. Wenn er in der Form gegen uns spielt, dann wäre das Pech für uns. (lacht)

Greiss ist aber angeschlagen, ob er gegen Dänemark fit ist, ist fraglich.

Wenn er ausfällt, wäre das dann Pech für Deutschland, aber wie gut mein Teamkamerad Danny aus den Birken ist, weiß ich ja nur zu gut, auch er kann dich zur Verzweiflung bringen. So sehr ich Deutschland liebe, aber gegen uns wünsche ich ihnen nicht zu viel Gutes.

