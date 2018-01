Hager: "Mit 29 bin ich jetzt im besten Alter"

Für Sie ist diese Woche ein Traum in Erfüllung gegangen, Sie wurden in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Südkorea berufen.

Das ist etwas, wo man ein Sportlerleben lang drauf hinarbeitet. Ich war schon bei so vielen Weltmeisterschaften, aber Olympia hat noch nie geklappt. 2010 war ich noch recht jung und dann auch verletzt, und 2014 haben wir uns nicht qualifiziert. Mit 29 bin ich jetzt im besten Alter und freue mich, diesen Traum jetzt verwirklichen zu können. Ich hoffe nur, dass ich bis dahin gesund bleibe.

Auf was freuen Sie sich am meisten?

Neben der sportlichen Herausforderung natürlich auf den Olympia-Flair, von dem alle immer schwärmen. Du bist für Deutschland unterwegs und hast Kontakt mit anderen Sportlern, mit denen du mitfieberst. Ich habe mir vorgenommen, so viel wie möglich davon aufzusaugen.

Ihr Teamkollege Konrad Abeltshauser wurde hingegen noch aus dem Olympia-Kader gestrichen. Ist er sehr enttäuscht?

Der Konny hat sich natürlich nach dem letzten Jahr gute Chancen ausgerechnet. Wenn du als Sportler nicht enttäuscht bist, bist du fehl am Platz. Ich hoffe, dass der Konny den Fokus weiter auf München legt und Gas gibt. So wie ich ihn kenne, wird er sich davon nicht aus dem Tritt bringen lassen.

Kommen wir zum EHC: Beim Spiel in Augsburg hat Ihr Team binnen 91 Sekunden drei Gegentreffer kassiert und nach 1:0-Führung 1:4 verloren. Haben Sie eine Erklärung, warum der EHC in den letzten zehn Minuten so eingebrochen ist?

Eingebrochen würde ich nicht mal sagen. Wir haben über das ganze Spiel hinweg zu viele Strafen genommen, und wenn dann der Ausgleich fällt, brodelt die Stimmung im Stadion und das Momentum kippt. Letztendlich haben wir uns selber in die Bredouille gebracht, weil wir das 2:0 nachlegen hätten müssen. Ich hoffe, dass uns dieses Erlebnis stärker macht.

Am Freitag (19:30 Uhr, Olympia-Eisstadion) steht für Sie das Duell mit Ihrem Ex-Klub Köln an. Ein besonderes Spiel? Ihr Abschied aus Köln mit der Suspendierung in den Playoffs war ja nicht gerade glücklich...

Ich mache mir keine großen Gedanken mehr über die Vergangenheit. Was damals genau schief gelaufen ist, werde ich nicht mehr herausfinden. Ich bin froh, dass ich jetzt in München bin und mich damit nicht mehr beschäftigen muss.

Lesen Sie hier: EHC-Niederlage gegen Augsburg - Rätsel nach dem "Kollaps"