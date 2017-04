Salbungsvolle Worte, die eines Kapitäns würdig sind, aber lassen Sie uns konkreter werden: Was ist der, beziehungsweise sind die Schlüssel zum Münchner Erfolg?

Das beginnt damit, dass wir eine wirklich gute Mannschaft haben, nicht nur eine Ansammlung großartiger Einzelspieler. Jeder kennt seine Aufgabe. Und wir stehen füreinander ein. Dazu haben wir mit Danny aus den Birken einen Torwart, der in diesen Playoffs einfach grandios hält. Er gibt uns mit seinen Paraden in jedem Spiel die Chance, die Partie zu gewinnen. Es ist unsere Aufgabe, auf dem Eis dann diese Chance zu nutzen. Don Jackson und der Rest des Trainerteams lässt ein System spielen, bei dem wir immer Druck auf den Gegner ausüben. Unaufhörlich. Wir lassen nicht nach. Wir sind uns sehr bewusst, dass, wenn wir unser Spiel durchziehen, wir die meiste Zeit die Partie diktieren, den Gegner zu Unachtsamkeiten zwingen.

Sie sprachen das Füreinander-Einstehen an. Im entscheidenden fünften Halbfinal-Spiel gegen die Eisbären sah man Sie in einer Rolle, in der man Sie kaum kennt. Sie prügelten sich. Haben Sie Unterricht bei Raubein Steve Pinizzotto genommen? (lacht)

Nicht wirklich. Es gibt halt Momente, da kommt man nicht aus. Es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt ein Zeichen setzen, aber es sind Dinge auf dem Eis vorgefallen, die mir sagten: Jetzt ist Schluss. Ich bin ja keiner, der so etwas normalerweise initiiert, aber es war nötig, also bin ich für die Mannschaft eingestanden. Und ich weiß, dass jeder in der Mannschaft für mich einstehen würde. Mir ist klar, dass alle glauben, dass bei uns nur Pinizzotto das machen würde, aber manchmal geht es nicht anders. Aber eines steht fest: Ein zweiter Pinizzotto bin ich nicht, werde ich auf meine alten Tage auch nicht mehr. Wenn er hinlangt, dann suchen die Gegner das Weite.

Sie waren ja der große Wegbereiter für den Finaleinzug. Mit Ihrem 299. Karrieretreffer haben Sie den EHC in der Verlängerung des fünften Spieles ins Endspiel geschossen.

Das war schon ein sehr emotionaler Moment. Ein Stürmer, der sagt, dass er nicht gerne Tore schießt, speziell entscheidende, der lügt. Es ist definitiv ein besonderer Moment, wenn man der ist, der am Ende den Puck über die Linie bringt. Aber noch viel wichtiger ist, dass er überhaupt dahin kommt. Aber ohne das grandiose Zusammenwirken aller auf dem Eis hätte es nicht geklappt, ich musste ja eigentlich nur noch den Schläger hinhalten.

Da ist sie wieder, die berühmte Wolf-Bescheidenheit. Der Kapitän, der das Rampenlicht scheut.

So war ich, so bin ich, so bleibe ich.

Dafür loben Sie andere in höchsten Tönen. Playoff-Topscorer Brooks Macek nennt Sie "das Herz und die Seele" des Vereins. Coach Jackson bezeichnet Sie als den "ultimativen Leader".

Das ist natürlich immer schön, wenn man so etwas hört und wenn es vom Trainer kommt, gleich doppelt. Aber ich sehe mich nur als einen Teil der Mannschaft. Nicht mehr, nicht weniger.

