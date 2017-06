AZ-Interview CSU-Europapolitiker Weber: "Bei den Briten herrscht Chaos"

Die EU-Länder finden nach wie vor keine Linie in der Flüchtlingspolitik. Ist das nicht ein Armutszeugnis?

Wir brauchen nicht länger nur Beschlüsse und Statements, sondern Taten. Es reicht nicht, immer und immer wieder zu wiederholen, was man will – die EU-Staaten müssen es auch tun. Italien hat Recht, wenn es sagt: Ihr lasst uns im Stich. Es gibt derzeit kein anderes Land, das so sehr unter der großen Zahl von Migranten leidet. Ich kann nur hoffen, dass sich die Staats- und Regierungschefs endlich zu einer Regelung entschließen, die solidarisch ist und dazu führt, dass die Belastungen von allen übernommen werden.