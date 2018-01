AZ-Interview Barthel: "Etwas erreichen, an das man sich erinnert"

Mit dem Team National treffen sie gemeinsam mit Maik Zirbes auf das Team International um Ihre Teamkollegen Jared Cunningham und Devin Booker.

(lacht) Ich werde wegrennen, wenn Devin anfängt rumzuspringen. Die Schmach will ich mir nicht antun, am Ende auf einem Poster zu landen, auf dem er über mich hinweg dunkt. Und JC ist ja auch nicht wirklich besser. Aber die beiden wissen auch, dass es ein Allstar-Spiel ist. Manchmal wollen sich Spieler aus kleineren Teams da sehr zeigen und gehen extrem physisch zur Sache. Die meisten sehen das aber mehr als Spaß.



Macht sich der Dauereinsatz, in dem Sie sich befinden, irgendwie bemerkbar?

Es gab Anfang November zum Beispiel eine Phase, in der ich die körperliche Belastung schon etwas gespürt habe. Mal hat die Schulter wehgetan, dann die Knie oder der Fuß. Da merkt man dann, dass man über den Sommer viele Spiele hatte, viel gereist ist und wenig Pausen hatte.



Trotzdem zeigen Sie auch immer wieder Energieleistungen, wie bei der Eurocup-Partie gegen Jerusalem, als Sie 21 Punkte erzielten und als Spieltags-MVP ausgezeichnet wurden.

Da habe ich einen guten Tag erwischt, und zu dieser Form muss ich jetzt wieder zurückkommen. Für mich persönlich ist es natürlich schön, wenn mein Name da auch mal in Europa auftaucht. Unser Ziel ist es aber, dieses Jahr etwas zu erreichen, an das man sich wirklich erinnern kann.



Am Mittwoch (19.30 Uhr) im Eurocup gegen St. Petersburg und am darauf folgenden Sonntag (19 Uhr) im Pokalviertelfinale gegen Bamberg stehen für dieses Vorhaben richtungsweisende Spiele an. Stört das Allstar-Game da nicht ein wenig die Vorbereitung?

Nein, es ist erst mal eine gute Abwechslung und danach haben wir noch genügend Trainingseinheiten, um diese Ernsthaftigkeit und Aggressivität für unser Spiel wieder zu finden. Denn unsere nächsten beiden Heimspiele sind sehr entscheidend.



In dem K.o.-Duell mit Bamberg steht schon der erste Titel auf dem Spiel.

Es ist ein Do-or-die-Spiel, in dem es richtig zur Sache und um alles gehen wird. Aber genau für solche Spiele spielt man Basketball. Man darf den Pokal nicht mit der deutschen Meisterschaft vergleichen, aber wir würden uns gerne deutscher Pokalsieger nennen. Für uns ist das ein extrem wichtiger Titel.



In den vergangenen Jahren war Bamberg meistens der Favorit gegen Bayern. Hat sich das nun verändert? Der FCBB ist mit großem Vorsprung Tabellenführer der Bundesliga.

Wir treten auch anders auf, mit einem anderen Selbstbewusstsein. Wir haben ja bisher alle Topmannschaften in der Bundesliga geschlagen. Wir schauen aber gar nicht so sehr auf Bamberg. Ich glaube, dass andere Mannschaften in diesem Jahr auch auf diesem Niveau sind. Aktuell sehe ich zum Beispiel Berlin mindestens genauso stark.



Ist es trotzdem besser, schon jetzt zu Hause auf Bamberg zu treffen als auf neutralem Boden wie im Vorjahresfinale?

Es ist zumindest gut, dass wir nicht gleich in Bamberg ran müssen. Dort war es in den letzten Jahren immer sehr, sehr schwer.



In München gewannen Sie auch das Liga-Hinspiel. Ist Bamberg also nun in der Rolle des Herausforderers?

Nach der Auslosung hat eigentlich jeder gesagt, dass wir der Favorit sind. Bamberg hat die Liga in den vergangenen Jahren dominiert und wieder einen hochkarätigen Kader. Aber wenn man an erster Stelle steht, fordern dich die Mannschaften, die dahinter stehen, heraus. Das ist auch jetzt so.



