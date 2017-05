Was war für Sie am Ende ausschlaggebend, dass Klitschko verloren hat? In der sechsten Runde war Joshua eigentlich schon stehend k.o.

Wladimir hatte ihn. Aber er hat ihn davonkommen lassen. Ich habe nicht verstanden, warum er da nicht richtig nachgesetzt hat. Das heißt: Eigentlich weiß ich es genau. Klitschko wusste, dass angeschlagene Boxer am gefährlichsten sind und davor hatte er Angst. Auch als Joshua provozierend auf ihn eingeredet hat, war klar, wie fertig der ist. Das tun nur Boxer, die angeschlagen sind. Dass er diesen Kampf verloren hat, ist unglaublich unbefriedigend für Wladimir. Wie viel er sich vorgenommen hatte, hat man ja gesehen. Er war unfassbar schnell auf den Beinen, ging ein hohes Tempo. Es war ein Kampf der Generationen, aber einer, in dem das Alter keine Rolle gespielt hat.

Kann Joshua das Boxen die nächsten Jahre dominieren?

Er hat alles, was es dafür braucht. Aber auch er muss diesen Kampf erstmal verarbeiten und verkraften. Er war das erste Mal in seiner Karriere am Boden. Er hat nun die Erfahrung seiner eigenen Verletzlichkeit, seiner Besiegbarkeit gemacht. Wie er damit umgeht, ob er die richtigen Lehren zieht, wird spannend.

Warum ist es für Boxer so schwer, abzutreten? Die Liste derer, die weit über ihren Zenit geboxt haben, ist lang und prominent: Muhammad Ali, Evander Holyfield, Mike Tyson – um nur einige zu nennen.

Die Öffentlichkeit denkt immer, dass es nur das Geld ist. Auch bei mir hieß es: Hat er es nötig, hat er seine Kohle durchgebracht? Was die wenigsten verstehen, ist, dass Boxen unser Leben ist. Der Sport hat dich begleitet seit deiner Jugend, du liebst ihn, er ist ein Teil von dir. Man hat Angst vor dieser Endgültigkeit, weil ein großer Teil deines Lebens wegbricht. Boxen ist nicht wie Fußball, wo ein Spieler noch ein paar Jahre in China, den USA oder wo auch immer die Karriere ausklingen lassen kann. Das ist ein Abschied auf Raten. Wenn du beim Boxen aufhörst, dann war es das. Es ist für Nichtboxer vielleicht schwer zu verstehen, aber es fehlt dir einfach ein Stück in deinem Leben. Ein Stück, das du liebst. Bei mir war es so. Und wenn Wladimir sich nicht wirklich sicher ist, dass es das für ihn war, wird es auch ihm fehlen. Er muss sich seiner Entscheidung wirklich sicher sein, sonst sagt er wahrscheinlich bald: Ich mache ein Comeback. Davon würde ich ihm aber abraten.

