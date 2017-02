Lesen Sie hier: Uli Hoeneß - "Wir kommen immer näher"

Glauben Sie, er wird das so einfach hinter sich lassen können?

Wir können jetzt alle trauern und uns damit das nächste Ziel versauen. Oder wir versuchen es vergessen zu machen und uns komplett auf Malaga zu fokussieren. Momentan ist das Wichtigste, in den Gedanken nicht beim Pokal-Finale zu bleiben.

Im Eurocup-Viertelfinale spielen Sie am Dienstag (20 Uhr) gegen Malaga. Sie sind – nach den beiden Siegen in der Vorrunde – der Favorit, oder?

Wir sind schon der Favorit. Aber, man hat auch gegen Alba gesehen, dass es immer schwieriger ist, mehrmals auf ein Team zu treffen. Da können sich die Gegner besser auf uns einstellen und wissen, was auf sie zukommt. Spanische Teams sind immer schwer zu spielen. Mit Nedovic haben sie jetzt noch an Stärke gewonnen, Omic verpflichtet. Es werden also ganz andere Spiele. Das wichtigste Spiel ist das erste Spiel zu Hause, da müssen wir unser Heimrecht der Best-of-three-Serie verteidigen und bereit sein.

Heimvorteil "ein Faktor"

Den Heimvorteil hätte der FC Bayern theoretisch bis ins Halbfinale.

Das ist sicher ein Faktor, nützt uns aber nichts, wenn wir das erste Spiel zu Hause verlieren würden. Da müssen wir das bestätigen, wofür wir die ganze Saison gekämpft haben. Ansonsten wäre unsere ungeschlagene Top-16-Runde für nichts.

Ist der Titel im Eurocup für Bayern möglich?

Die Malaga-Serie ist jetzt die entscheidende. Wenn wir die gewinnen, können wir vielleicht auch mal über den Titel reden. Im Moment ist es noch zu früh dafür. Ins Halbfinale zu kommen, wäre etwas Besonderes.

Welcher Faktor könnte Maik Zirbes dabei werden?

Maik ist wegen seiner Verletzung noch nicht auf seinem Roter-Stern-Niveau. Wenn wir ihn da hinbekommen, wie er in den vergangenen zwei Jahren gespielt hat, ist es außer Frage, was für Qualitäten er hat. Er muss einfach nur gesund sein, dann werden wir den wahren Mai Zirbes sehen. Ihn auf dem Feld entsprechend einzusetzen fällt als Guard auch in Ihren Aufgabenbereich. Vor allem bei Roter Stern Belgrad wurde er hervorragend in Szene gesetzt. Das ist jetzt natürlich auch unsere Aufgabe. Wir wissen, was wir an ihm haben, er ist einer der besten Center Europas.

Wie ist für Sie als Aufbauspieler die Zusammenarbeit mit ihrem Coach Sasa Djordjevic, der früher selbst ein Weltklasse-Guard war?

Ehrlich gesagt war das am Anfang ziemlich schwierig für mich, weil ich eben wusste, dass er die Aufgaben auf dieser Position auf dem höchstmöglichen Niveau gelöst hat. Da habe ich schon oft gedacht: „Oh, mein Gott. Wie hätte er das denn gemacht?“ Das war am Anfang eine Hürde. Darüber habe ich auch mit ihm gesprochen. Man kann aber von seiner Erfahrung nur profitieren, lernen, bekommt wertvolle Tipps. Er weiß natürlich ganz genau, wie man diese Rolle am besten ausfüllt. Das ist nicht gerade einfach von meinem Kopf her, weil ich es gerne so machen würde, wie er sich das vorstellt – und seine Ansprüche eben die höchsten sind. Die habe ich aber auch an mich selbst.