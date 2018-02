AZ in Garmisch-Partenkirchen Dahoam bei Olympia-Star Laura Dahlmeier

"Laura ist keine Partyqueen"

So, wie es Laura Dahlmeier auf dem Siegerpodest tat, nachdem sie zweimal Gold innerhalb von zwei Tagen gewonnen hatte. Auch sie, 1,62 Meter klein, 52 Kilogramm leicht, lächelte, auch sie hüpfte. Und so sehe man sie auch immer "im Dorf". Die Biathlon-Königin lebe indes ihr königliches Dasein nicht in Clubs aus. "Laura ist überhaupt keine Partyqueen", sagt Plumpe. Und er weiß noch mehr über das Naturmädel: "Einen festen Freund hat sie nicht", sagt er.

Spricht man hier über Laura Dahlmeier, spricht man über eine Gleichgesinnte, die eigentlich anders ist. Doch "Laura ist es sehr unangenehm, über ihre Erfolge zu reden". Das sagt Florian Nagel, der hinter der Theke der Cafeteria "Centro" steht. Er trägt eine pechschwarze Schürze, sein helles, blondiertes Haar ist leicht zerzaust. "Sie kommt immer nach dem Bouldern mit ihren Kletterfreunden her." Bouldern, Klettern, Gipfel erklimmen: Hobbys, die sie auf andere Gedanken bringen. Und das, seit sie zehn ist. Da fing sie auch mit dem Biathlon an, das ihr "auf Anhieb gut gefallen hat", sagt sie.

Garmisch-Partenkirchen ist eine Stadt mit 30 000 Einwohnern. Ein Ort, aus dem neben Dahlmeier unter anderem die Ski-Alpin-Stars Felix Neureuther und Maria Höfl-Riesch stammen. Biahtlon-Koryphäe Magdalena Neuner kommt aus dem Nachbardorf Wallgau.

Dahlmeier wohnt nicht weit weg von der stark frequentierten und doch so ruhigen Altstadt. Vier, fünf Minuten zu Fuß. Höchstens. Auf dem Weg dorthin - massenweise Schnee. Für eine Biathlon-Karriere nicht die schlechtesten Bedingungen. An manchen Stellen gehen die weißen Hügel sogar so hoch, dass man darin eintauchen könnte. Beim Gang durch die Straßen versteht man durchaus, warum sie hier nicht weg will. Sie lebt da, wo andere Urlaub machen. Ein Idyll.

Dahlmeier - die perfekte Athletin

"L. Dahlmeier" prangt auf einem Klingelschild, links daneben nur "Dahlmeier". Die 24-Jährige mit dem Dauergrinsen wohnt alleine in einem Apartment, die Eltern und ihr Bruder hausen direkt gegenüber. Etwas weiter links hat Dahlmeiers Mutter ihr Geschäft: "Susis Schmuckwerkstatt". Auf dem Schild steht mit Kreide geschrieben: "Die Werkstatt ist von 12.2. - 23.2. geschlossen - bin bei Olympiade."

Dahlmeier ist die erste Biathletin, die in den ersten drei Einzelrennen eine Medaille holte. Drei weitere Rennen stehen noch aus: Massenstart, Mixedstaffel, Frauenstaffel. Thomas Greis, Triple-Olympiasieger von 2006, spielt die höchsten Töne auf der Klaviatur: "Für mich ist sie schlicht die perfekte Athletin”, sagt er. Martin Fourcade, der dominierende Biathlet der Männer in den vergangenen Jahren, sieht in Dahlmeier eine "absolute Grande Dame des Biathlons.”

Es geht wieder runter in Richtung Altstadt. Also genau in die entgegengesetzte Richtung, wie sie aktuell Dahlmeier nimmt: Im Biathlon, bei ihren Hobbys. Beim Gang durch die Gassen dröhnt plötzlich Hüttengaudi aus den Boxen. Die vorweihnachtliche Stimmung verschwindet fluchtartig. Und trotzdem schwirrt weiterhin ein Lied beim Gedanken an die Sportlerin und den Menschen Dahlmeier durch den Kopf: "O du fröhliche".

