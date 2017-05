Der Weg in das eisige Herz dieser "Kälteinsel" führt über die öffentliche Tiefgarage. An der Decke hängen mächtige Rohre, die in der Wand verschwinden - in ihnen fließt der "Große Westliche Stadtbach", der ein wichtiger Teil der Kühlungs-Kette ist. Denn die Stadtwerke nutzen zur Kälteerzeugung auch Grundwasser und eben die unterirdisch verlaufenden Stadtbäche (bald könnte ein Teil wieder an der Oberfläche zu sehen sein). Teilweise kühlen diese direkt das Wasser oder werden zur Rückkühlung zentraler Anlagen verwendet.