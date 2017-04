In der nächsten Generation wurden aus den Beutetürken, die gern in deutsche Mittelstandsfamilien einheirateten, vorzugsweise Musikanten, Tänzer oder Märchenerzähler, Hofbedienstete, Hofdamen oder Mätressen, Berater, Wissenschaftler oder Diplomaten. Das gelang umso eher, als in der Barockzeit im Abendland, nicht zuletzt in der kurfürstlichen Residenzstadt München, die "Turquerien" und überhaupt die alte Kultur des Orients groß in Mode kamen. Wovon etwa der Mokka sowie Architekturen und kunstgewerblichen Arbeiten aus Porzellan, Glas oder Metall in Schlössern und Museen zeugen, zum Beispiel die "Welten des Islam" im Museum Fünf Kontinente.

Stefan Jakob Wimmer, Islamwissenschaftler in München und mit einer Muslima verheiratet, meint sogar, dass der Erbauer der "welschen Hauben" der Münchner Liebfrauenkirche durch eine 1486 veröffentlichte Illustration des islamischen Felsendoms in Jerusalem inspiriert wurde. Und die Moriskentänzer im Rathaus erinnern ihn schon im Namen an die Mauren im damaligen Spanien. Er entdeckte noch viele "Isar-Arabesken", etwa im Festsaal des Alten Rathauses eine geschnitzte Mondsichel, den muslimischen Halbmond.

AZ-Hintergrund: Türken in der Landeshauptstadt - Integriert im schönen Münih?