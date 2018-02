Das Küchenkonzept beschreibt Rappenglück, der dem Les Deux schon seinen Stern erkochte, so: alte Klassiker, die es kaum mehr gibt, Leibspeisen, wie man sie von Oma kennt, modern und anders interpretiert. Das Hühnerfrikassee zum Beispiel kommt mit einer Blätterteighaube an den Tisch; kaum ist die aufgebrochen, steigt dem Gast der Geruch von Trüffeln in die Nase, dann hebt er Gabel für Gabel die heiße Köstlichkeit aus der Terrine.

Die Wirte bleiben stets kreativ

Den Sonntag haben die Wirte so eingerichtet, wie sie ihn immer vermisst haben: Quasi als Alternative zum ausgedehnten Sonntagsbrunch gibt es mittags eine niederbayerische Ente in zwei Gängen, parallel dazu eine Kinderbetreuung.

Auf der Karte finden sich ein paar Klassiker wie eben das Hühnerfrikassee oder auch ein Schnitzel, jeden Monat tüfteln Johann Rappenglück und Küchenchef Benjamin Kunz zudem neue Gerichte aus, damit sich auch die Stammgäste nicht langweilen. Ab diesem Montag ist im Weinhaus Neuner das Menü erhältlich, welches das Team extra für die Ess-Klasse, die Gourmetaktion der AZ und Rindchens Weinkontor, entworfen hat: ein Ceviche vom heimischen Zander, Maultaschen von der Entenkeule, pochierter bayerischer Saibling, Maishendlbrust mit Pastinaken-Mousseline und Schmorgemüse und schließlich ein Millirahmstrudel mit Beerenragout.

Den Aperitif und die begleitenden Weine haben die Experten bei Rindchens Weinkontor ausgewählt. Das Menü inklusive der Weinbegleitung ist für 69 Euro pro Person ab Montag vier Wochen lang mit dem Stichwort „Ess-Klasse“ buchbar.

Weinhaus Neuner, Herzogspitalstraße 8, Ess-Klasse vom 5. Februar bis zum 4. März. Reservierung mit dem Stichwort „Ess-Klasse“ unter: 260 39 54.

APERITIF:

Auf das Menü stimmt der elegante Crémant de Limoux vom Weingut Maison Antech hervorragend ein.

1. GANG: Ceviche vom Zander

Ceviche vom heimischen Zander mit Rettich, Radieserl und Bier-Vinaigrette In ungewohnter Form, nämlich als Spaghetti, präsentiert sich der Rettich hier. Zudem hat er, Vinaigrette sei Dank, seine Schärfe eingebüßt. So ist er ein hervorragender Partner für den Zander aus nahen Gewässern in Landsberg am Lech. Dazu passt die feine Struktur des Weißen Burgunders vom Weingut Schlossmühlenhof in der Pfalz, der nach Mandeln duftet.

2. GANG: Maultaschen von der Ente

Hausgemachte Maultaschen von der conferierten Entenkeule mit Madeira-Schaum und Wintertrüffeln Dieser Gang schmeckt genau so winterlich-wunderbar, wie es die Beschreibung vermuten lässt. Der feinherbe Riesling vom Muschelkalk vom Weingut Fogt weiß gut mit dieser geballten Aromatik umzugehen und begleitet mit weicher Pfirsichfrucht und viel Frische am Gaumen.

3. GANG: Pochierter Saibling Szegediner Art

Pochierter Saibling (Szegediner Art) mit Paprika-Kraut und Thymian-Schaum Szegediner Art, das kennt man vom Gulasch. Aber vom Fisch? Überraschend gut harmoniert das Paprika-Kraut mit dessen zartem Fleisch. Dazu geht gut der würzige Sauvignon Blanc „Les Grenettes“ vom französischen Weingut Domaine Beausejour, Jahrgang 2016.

4. GANG: Maishendlbrust mit Schmorgemüse

Maishendlbrust vom Gutshof Polting mit Pastinaken-Mousseline, Schmorgemüse und Grünkohl Der Hauptgang weiß ein weiteres Mal zu verführen – wann hat Grünkohl jemals so gut geschmeckt? Raffiniert auch der Wasabi-Balsamico-Jus, mit dem der norditalienische Ripasso Valpolicella Superiore es dank seiner Pflaumen-Rumrosinen-Noten locker aufnehmen kann.

5. GANG: Millirahmstrudel

Millirahmstrudel mit Beerenragout und Rosmarin-Honig-Eis Ein Klassiker, der Strudel, gepaart mit einem kreativen, feinen Eis: ein würdiger Abschluss. Im Glas begleitet ihn ein Pinot Rosé Spumante Brut aus dem Veneto.

Übrigens: Die Ess-Klasse vom Januar wurde verlängert!