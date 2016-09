Vom 16.09. bis 02.10.2016, also während der gesamten Oktoberfestzeit, sorgt das „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz wieder für ausgelassene Festzelt-Stimmung mit original Oktoberfestbier und typisch bayerischen Schmankerln. Wieder mit dabei die Band „Bergluft“, von und mit Sänger Tobi Schwarz-Gewallig, der im „Wiesnzelt“ am Stiglmaierplatz für Partystimmung pur sorgt.