AZ-Gewinnspiel Ideen und Tipps für den Urlaub: Karten für die f.re.e gewinnen

Aber auch Fernreisen nach Taiwan, Kamerun und Australien sowie Abenteurereisen wie Expeditionen mit Huskys in Norwegen oder der Besuch von Sumo Ringer Schulen in Japan, werden vorgestellt. An Kletterwänden, auf Fahrradparcours, in Wasserwelten kann zudem Ausrüstung getestet werden.

AZ verlost 50x2 Karten

Sie möchten zur f.re.e? Die AZ verlost 50x2 Karten für die Freizeitmesse. Rufen Sie bis Mittwoch (21.2.), 12 Uhr, unsere Gewinn-Hotline an: 01378 420 – 188 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher). Oder schreiben an gewinnen@az-online.de (Stichwort: free). Gewinner bekommen Wertgutscheine für die Karten per Post zugeschickt.

Messe "Free": 21. bis 25. Februar, 10 bis 18 Uhr, Tagesticket: 11,50 Euro, (Online: 8 Euro).