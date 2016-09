Die Wiesn-Experten von Universum Oktoberfest bieten seit 20 Jahren Führungen auf dem größten Volksfest der Welt an: Mit Charme, Humor und Herzblut zeigen die Wiesn-Führer das schönste Volksfest der Welt. Stilecht in Tracht und einem Hut mit weißer Feder als Erkennungszeichen, gewähren die Wiesn-Kenner Oktoberfestliebhabern und Besuchern aus aller Welt einen Einblick in vergessene Geschichten.

Wussten Sie, dass die erste Geisterbahn – damals nannte man Sie Tunnelbahn – 1913 wegen unsittlichen Betragens des Publikums wieder geschlossen wurde? Auch zu den großen Bierhallen gibt es den ein oder anderen schrägen Schwank zu erzählen. Der Löwe am Löwenbräuzelt brüllte von 1949 bis 1953 ein lautes „Löööwenbräu“ in die Menge auf der Wirtsbudenstraße – so lange, bis sich die anderen Wirte wegen „akustischer Brauerei-Reklame“ beschwerten.

Bei den Rundgängen gibt es noch mehr zu entdecken: Zur Krinoline, dem schwingenden Riesen-Reifrock mit Blaskapelle und besonders steilen Treppen, erzählt Oktoberfest-Universum-Chefin Kerstin Dufner: „Die steile Treppe hatte einen besonderen Grund: Wenn sich die Passagiere zum Abstieg ängstlich ans Gelände klammerten, dachten alle Zuschauer unten, es handelt sich um ein besonders wildes Fahrgeschäft.“

Lesen Sie hier: Spezielle MVG-Bodenmarkierungen führen zur Wiesn

Bei diesen Entdeckungstouren lernen die Wiesnbesucher in einer Stunde mehr, als bei 17 Tagen im Bierzelt sitzen. Das Standl von Universum Oktoberfest befindet sich am U-Bahn Eingang Theresienwiese und ist ein Treffpunkt, der nicht zu verfehlen ist. Die Preise variieren je nach Führung zwischen 18 und 34 Euro. Eine Buchung ist ab sechs Personen möglich und im Vorfeld über universum-oktoberfest.de oder unter Tel.: 23 23 90 0 buchbar.

Für Kurzentschlossene werden zudem während des Oktoberfestes täglich von 12 bis einschließlich 18 Uhr zu jeder vollen Stunde einstündige, klassische Wiesnführungen – ohne Voranmeldung – angeboten. Die Führungen gibt’s auf bairisch, deutsch, englisch und italienisch.

Gewinnen Sie mit "Universum Oktoberfest" und der AZ

Um Vorfreude auf die Wiesn zu schüren, hat Universum Oktoberfest für die Leser der Abendzeitung ein fettes Wiesn-Paket geschnürt. Siebzehn Leser, so viel Tage wie die Wiesn hat, können gewinnen. Im großen Universum Oktoberfestpaket sind jeweils zwei Gutscheine für eine spontane Wiesnführung, Fahrkarten für den Toboggan, das alt-ehrwürdige Familienfahrgeschäft Hexenschaukel, den nicht mehr ganz so freizügigen Kettenflieger von Kalb und Eintrittskarten in das Kuriositäten-Varieté vom Schichtl.

Wenn Sie das Universum Oktoberfest-Paket gewinnen wollen, rufen Sie bis Mittwoch um 15 Uhr unsere Hotline unter der Nummer Tel.: 01378 420 189 (50 Cent pro Anruf, Mobilfunk höher) an oder schreiben Sie eine E-Mail an gewinnen@az-muenchen.de Die siebzehn glücklichen Wiesn-Gewinner bekommen ihr Universum Oktoberfest-Paket mit der Post zugeschickt.