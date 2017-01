AZ-Gewinnspiel 2 x 2 Karten für das Heimspiel gegen Ulm

Am Mittwoch, 1. Februar, gibt es wieder Top-Basketball in München: Um 20 Uhr gastiert dann ratiopharm Ulm zum Eurocup-Spiel bei den Basketballern des FC Bayern im Audi Dome. Die Bayern wollen dabei ihren Sieg aus dem Hinspiel in Ulm wiederholen. Und Sie, liebe Leser, können live dabei sein: Die AZ und Paulaner, Partner des FC Bayern München Basketball, verlosen für den Eurocup-Kracher 2 x 2 Tickets.