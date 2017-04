AZ-Gespräch Pflege: "Die Situation in München ist seit Jahren prekär"

München - "Die Situation der Pflegekräfte in den Kliniken ist insbesondere in den Ballungsräumen und vor allem in München seit Jahren prekär". Gründe hierfür kann er viele benennen: Die Auswahl an Arbeitgebern ist groß, die Lebenshaltungskosten sind hoch und bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Der Pflegeschlüssel in Großhadern habe zwar schon eine sehr gutes Verhältnis, sagt Kreßirer. Beispielsweise auf der Intensivstation kümmere sich ein Pfleger um zwei Patienten. Doch auf Allgemeinstationen muss sich dagegen eine Pflegekraft in der Frühschicht um sieben Patienten kümmern.