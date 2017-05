AZ-Fußballkolumne Kohlhäufl: Jahn hat Steherqualität

Keine Prognose über den Ausgang

Nun geht es also am Freitag in Regensburg und am darauffolgenden Dienstag in der Allianz Arena um den letzten freien Platz in der zweiten Liga. Eine Prognose über den Ausgang der Partie kann man nicht geben. Entscheidend wird sein, welche Mannschaft ihre Stärken, die ja auch vorhanden sind, durchbringt und die Schwächen des Gegners ausnutzen kann.