AZ-FCB-Kolumne Bayern-Sieg gegen Schalke: Ein Feuerwerk in Hälfte eins

Die Münchner zeigten eine Halbzeit lang eine überragende Partie. Sie waren ihrem Gegner in allen Belangen überlegen. Überraschend war dabei das Tempo, das sie an den Tag legten. Die hohen Belastungen der letzten Wochen merkte man ihnen nicht an. Durch frühes Pressing und gelungene Kombinationen – fast schon wie am Fließband – wurde das Team von Trainer Markus Weinzierl ständig unter Druck gesetzt. Mit einer fantastischen Ballsicherheit setzten sie sich immer wieder auf engstem Raum durch und wussten in jeder Spielsituation eine passende Lösung.