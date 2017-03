Bis Februar waren sie der All-time-Assist-Leader der BBL. Sind Sie zurückgekommen, um den Tübinger Jared Jordan wieder zu überholen?

Nein. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er mich einholt. Aber es gibt bei Bayern wichtigere Ziele.

Titel?

Das ist etwas, das mir bisher verwehrt geblieben ist. Ich war ein paar Mal in den Finals, durfte aber nie die Trophäe in die Höhe stemmen. Das möchte ich unbedingt noch tun, bevor ich meine Karriere beende. Am besten am Ende dieser Saison.

Sie und NBA-Superstar LeBron James sind beste Freunde. Haben Sie mit ihm schon über den FC Bayern gesprochen?

Ich hatte ihm schon bevor der Wechsel perfekt war davon erzählt und ihm gesagt, dass er mir die Daumen drücken soll. Jetzt, wo es geklappt hat, hat LeBron mir, genau wie meine Freunde und meine Familie, dazu gratuliert.

Kannte James den FC Bayern?

Er weiß wahrscheinlich mehr über den Fußballverein als das Basketballteam. Aber er kennt die Marke und den Namen FC Bayern definitiv.

Und wie steht er zu den Bayern-Fußballern?

Ich weiß nicht, ob er die Fußballer des FC Bayern mögen kann. Denn er hat ja Anteile am FC Liverpool gekauft. Das gibt es vielleicht einen Interessenskonflikt.

Wie halten Sie Kontakt?

Wir schreiben sehr viel miteinander, haben seit Jahren zusammen mit anderen Freunden einen Gruppenchat. Da geht es hauptsächlich um viel Comedy.

Ist es wahr, dass Sie sogar James’ Trauzeuge waren?

Das wird überall geschrieben, stimmt aber nicht. Ich konnte leider gar nicht zu seiner Hochzeit kommen, weil ich da ein Spiel mit Oldenburg hatte. Das war schon hart für mich, aber er war auf meiner Hochzeit.

Und Ihr Trauzeuge?

Er war einer meiner Brautführer, aber nicht mein Haupttrauzeuge.

Haben Sie viele gemeinsame Interessen?

Wir reden mit unseren Freunden schon auch mal über Basketball, aber eigentlich über alles und es wird viel rumgealbert. Wir gehen gerne gut zusammen Essen, mal auf ein Konzert, schauen Comedy-Shows an, machen eben ganz normale Sachen.

Und haben Sie auch auf dem Court Gemeinsamkeiten?

Definitiv. Wir haben ja schon als Kinder zusammengespielt und von denselben Trainern gelernt. Uns wurde schon da beigebracht, den Extrapass zu spielen, die Mitspieler einzubinden und sie besser zu machen. Nur werde ich – im Gegensatz zu ihm – nicht gleich von den Medien kritisiert, wenn ich mal einen Wurf nicht selber nehme und stattdessen den Extrapass suche.

In der Highschool gewannen Sie gemeinsam Titel mit den Akron Zips. War es hart zu sehen, wie James sich zum Star entwickelte, während Sie die Chance dazu nicht bekamen?

Ich musste mir viel negative Kritik anhören, dass ich nicht so gut wäre. Damals habe ich darüber gelacht, war sicher, dass die Möglichkeit für mich noch kommen würde. Als wir Teamkollegen waren, hatten wir ein größeres Ziel – und das war nicht, den Leuten zu beweisen, dass LeBron nicht der einzige Topspieler bei uns war. Es ging darum, Titel zu gewinnen. Ich kannte meinen Wert für das Team – was die Leute dachten, war mir egal.

Ist es ein Traum von Ihnen, irgendwann, irgendwo noch einmal zusammenzuspielen?

Es wäre großartig, wenn wir noch einmal zusammen auf dem Feld stehen könnten. Ich weiß nicht, wann, wie und wo das vielleicht möglich sein könnte, aber das wäre etwas ganz Besonderes für uns beide. Es würde nicht viel Training brauchen. Wir könnten einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben.

Ist Ihre Familie auch schon in München eingetroffen?

Meine Frau und meine beiden Kinder sind auf dem Weg. In Minsk waren sie nicht dabei. Aber hier in Deutschland haben meine Kinder schon länger gelebt als in den USA.

Wie haben Sie Ihren Sohn (3) genannt? Nach Ihnen, so wie Ihr Vater, James Dru Joyce II, Sie?

Nein. Ich dachte, James Dru Joyce III war genug. Ich wollte, dass er seinen eigenen Namen bekommt und an dem Namen Kanen bin ich einfach nicht vorbeigekommen.