Zwei Bachelor-Abschlüsse

Nur den wenigsten ist bekannt, dass der Schönling auch etwas im Köpfchen hat. Er studierte vier Jahre in den Niederlanden und schloss sein Studium mit einem Bachelor of Business Administration ab. Außerdem absolvierte er ein 18-monatiges Studium an der Newcastle Business School in England und ein sechsmonatiges Praktikum in Madrid. Das Studium der International Business and Management Studies beendete er mit "First Class Honors", also der Traumnote 1,0.