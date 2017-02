Pure Angst dürfte bei Ihnen geherrscht haben.

Ja, in der Klinik wurde dann der Genickbruch diagnostiziert. Ich wurde operiert, musste sieben Monate auf Reha. Das war wirklich eine sehr beängstigende Zeit für mich und meine Familie. Es wäre grandios, wenn man durch die "Wings For Life"-Stiftung eines Tages tatsächlich Querschnittslähmung heilen könnte, und so verhindert, dass Menschen diese Ängste und im schlimmsten Fall die Tragödie einer Lähmung durchleben müssen.

Das Spiel gegen Wolfsburg dürfte andere Gefühle hervorrufen. Sie konnten ja mit dem EHC gegen die Grizzlys 2016 Ihren ersten Titel holen.

Das war eine extreme Befreiung. Ich war in meiner Karriere oft so nahe dran, aber den Titel hatte ich nie holen können. Es gibt im Sport kein schlimmeres Gefühl, als nach einer harten Saison dem Triumph so nahe zu kommen und doch mit leeren Händen dazustehen. Ich hatte meine Familie, die damals gerade in Kanada war, für die Wolfsburg-Serie extra einfliegen lassen, damit sie in der Finalserie dabei sein kann. Das hat mich zwar einiges gekostet, aber sie alle dabei haben zu können, war unbezahlbar. Meine Mutter wäre sicher in der ersten Reihe gesessen, aber leider ist sie vor einigen Jahren verstorben. Auch mein Vater war aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei, aber ihm die Fotos der Meisterfeier schicken zu können, war auch sehr speziell. Jetzt, da ich selber Vater bin, weiß ich erst, was er alles geopfert hat, damit ich Eishockey spielen kann. Er war es, der um sechs Uhr früh aufgestanden ist, um mich zu den Jugendspielen zu kutschieren.

Sie haben auch erst kürzlich Ihr 1000. Profispiel bestritten.

Das ist so surreal. Ich erinnere mich noch genau, als ich so zweieinhalb Jahre Profi war, habe ich etwa 280 Dollar in der Woche verdient. Ich habe mir da gesagt, ein Jahr noch, wenn ich dann den Durchbruch nicht schaffe, muss ich mir einen anderen Job suchen, denn ich habe für eine Familie zu sorgen. Jetzt bin ich 15 Jahre aktiv und verdiene mit dem, was ich liebe, mein Geld. Ich kann meine Familie gut ernähren. Ich glaube, dass ich all das vielleicht noch mehr zu würdigen, zu schätzen weiß, weil ich eben diese so enorm harte Zeit mit dem Genickbruch durchleben musste. Ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich das erleben darf, es hätte anders enden können.