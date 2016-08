Götze-Rückkehr nach Dortmund Diese Stars spielten mehrmals für das gleiche Team

Mario Götze ist zurück in Dortmund. Nach drei Jahren FC Bayern zieht es in zurück in seine fußballerische Heimat. Auch andere Ex-Bayern-Profis spielten in ihrer Karriere mehrfach für den selben Verein, wir zeigen ihnen hier die prominentesten.