Verbietet sich der Vergleich des Giesinger Traditionsklubs mit dem Vorstadt-Verein?

STAHL: Das ist kein Vergleich, in keinster Weise. Hier steht der Fußball im Vordergrund, die Nebenkriegsschauplätze – sofern es welche gibt – werden ferngehalten. Sechzig hat immer deklariert, dass es familiär zugeht. So war es lange Zeit, aber man muss ganz klar sagen: Am Ende hatte es nicht mehr viel mit Giesing und Tradition zu tun, man hat seine Werte verkauft. Dazu die vielen Trainerwechsel. Vielleicht musste es auch mal so kommen, dass Sechzig absteigt. Das ruhige Arbeiten hier ist sehr heilsam für mich, ich denke, auch für Stephan.



Stahl (r.) und Hain als Löwen im Jahre 2015. Foto: Sampics/Augenklick

Haching ist sportlich betrachtet Münchens Nummer zwei im Fußball. Würde man sich nicht die große Fanbasis und ein Stück dieser riesigen Aufmerksamkeit wünschen?

HAIN: Nein, man muss es so akzeptieren, dass Haching keine solche Tradition hat. Manchmal erhofft man sich sicherlich mehr Zuschauer, aber unsere Fans machen trotzdem eine super Stimmung. Wir haben hier enorm viel Spaß, eine absolute Wohlfühloase.

In der vergangenen Saison haben Sie gegen Elversberg in der Relegation den Aufstieg gepackt, derzeit fehlen nur zwei Punkte zu Rang drei. Haben die Aufstiegsspiele Lust auf mehr gemacht?

HAIN: Die Liga ist ziemlich ausgeglichen. Wir müssen nach wie vor erstmal 45 Punkte zusammenkriegen. Lieber ein bisschen Demut an den Tag legen.

STAHL: Der Aufstieg hat sich schon verdammt gut angefühlt. Verstecken brauchen wir uns vor keinem. Wenn es sich gar nicht verhindern lässt, sagen wir nicht Nein. (lacht)

Irgendwelche Relegationstipps für die Löwen, sollten sie es ebenfalls soweit schaffen?

STAHL: Schwierig, weil es auf den Gegner ankommt. Ich denke, dass Sechzig früh Meister wird, wie wir letztes Jahr. Dann muss Trainer Daniel Bierofka zusehen, die Konzentration hochzuhalten. In der Relegation steht’s 50:50, aber im Grünwalder Stadion muss der Gegner erstmal bestehen.

Sie beide vereint, dass Ihr Abschied von Sechzig nach längerer Verletzungsmisere denkbar unwürdig ausfiel. Können Sie sich irgendwann eine Rückkehr vorstellen?

HAIN: Ich muss ehrlich sagen: nein. Ich habe einen langfristigen Vertrag und würde gerne meine Karriere hier beenden. Sechzig neigt dazu, sich immer wieder selbst in die Bredouille zu bringen. Ich habe das dort ein wenig unterschätzt, aber ich bin ein ruhiger, sensibler Typ, der sich viele Gedanken macht. Bei Sechzig prasselt so vieles auf dich ein, für diese Umgebung bin ich nicht geschaffen.

STAHL: Für mich war es brutal, dass ich damals gehen musste. Das mache ich aber nicht am Verein fest, eher an den handelnden Personen. Ich fühle mich total wohl bei Haching, also ist das jetzt kein Thema. Aber ich werde mein Leben lang viel mit Sechzig verbinden und ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen. Der Fußball schreibt die verrücktesten Geschichten – man sollte also nichts ausschließen.