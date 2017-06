AZ deckt auf Falsche Bettelmönche zocken Passanten in der City ab

"Es sind keine echten Mönche", sagt Polizeisprecher Werner Kraus, "aber sie sind zumindest friedlich." 38 Personen habe man dieses Jahr bereits überprüft, bei keinem stimmten die Angaben.

Fernöstliches öffnet bei vielen den Weg zum Herzen – und zum Geld

Die Polizei hat im März und April in der Stadt jeweils einen Bettelmönch kontrolliert. Im Mai stieg die Zahl plötzlich sprunghaft auf 36 Personen an.

Auch in der Fußgängerzone trifft man inzwischen die Bettelmönche. Sie sitzen friedlich am Boden, um sie herum ausgebreitet bunte Bänder mit asiatischen Schriftzeichen. Die Männer beten in aller Stille. "Es ist schwierig, zu trennen, ob die Männer tatsächlich beten oder in Wirklichkeit betteln", sagt Polizeisprecher Thomas Baumann. Letzteres ist zumindest in der Fußgängerzone verboten. Nach der Altstadtsatzung ist aggressives Betteln dort ebenso untersagt wie das sogenannte stille Betteln oder Demutsbetteln, was man oft im Bahnhofsviertel beobachten kann. Dort sind es vor allem Menschen aus Osteuropa, die auf der Straße hocken und um ein Almosen bitten.

Jeder, der in der Fußgängerzone von der Polizei erwischt wird, riskiert eine Anzeige und ein Bußgeld. Was manche geschickt zu umgehen versuchen, in dem sie beten oder meditieren.

Die Anhänger der Hare-Krishna-Sekte probieren es mit einer völlig anderen Masche. Sie sprechen in der Fußgängerzone Passanten an, verwickeln sie in ein Gespräch. Dabei bieten sie zunächst ein Buch an, dann ein zweites und ein drittes. Alles Werke ihres Guru und natürlich ein Geschenk des großen Meisters. Am Ende soll dann aber doch eine zumindest kleine Spende für den Jünger stehen. Was allerdings deutlich seltener funktioniert als der Trick mit den Goldplaketten und den Perlenketten.

Die falschen Mönche, die die Polizei bisher in München erwischt hat, bekamen allesamt eine Anzeige. Auch das gesamte Bargeld, das die Mönche bei sich trugen, behielten die Beamten als Sicherheitsleistung ein. Eine Gefahr, so ein Polizeisprecher, gehe von den Männern allerdings nicht aus.

