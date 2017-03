AZ-Autotest Kia Niro: Das koreanische Doppelherz

Aber jetzt zum Kern des Ganzen, zum Hybridantrieb. Der gibt sich im Alltag so wie der Rest des Autos auch: einfach zu nutzen – und überzeugend. Beim Niro wirken ein 1,6 Liter-Benziner mit 105 PS und ein 43,5 PS starker Elektromotor so zusammen, dass daraus eine maximale Systemleistung von 141 PS und ein maximales Drehmoment von 265 Nm resultieren. Das ist nicht übermäßig viel, aber es reicht locker aus, um im Verkehr gut und entspannt mithalten zu können. Der E-Motor, der seine Kraft aus einer 33 Kilogramm schweren Lithium-Ionen-Polymer-Batterie bezieht, unterstützt den Niro beim Start und beim starken Beschleunigen – und sorgt so für mehr Kraft und niedrigeren Verbrauch.



Kommandozentrale: Die Bedienung des Kia Niro ist nach einer kurzen Orientierung über die Schalter und Hebel problemlos. Foto: Rudolf Huber.

Ein paar Hundert Meter kann man tatsächlich auch rein elekrtisch fahren, allerdings muss man dazu das Gaspedal wirklich sehr zart streicheln, sonst schaltet sich der Verbrenner zu. Aufgeladen wird der Zusatzakku beim Bremsen und wie jeder Softhybrid macht auch der Niro in der Stadt in Sachen Verbrauch die beste Figur – hier kann er den Vorteil der E-Unterstützung wegen des häufigen Abbremsens und wieder Anfahrens am besten ausspielen. Verbrauchswerte um die vier Liter sind im Stadtverkehr bei vorausschauender Fahrweise durchaus drin, um die fünf waren es im AZ-Test – und unterm Strich, also auch mit reichlich Überland- und Autobahnanteil, 5,8 Liter. Kein schlechter Wert, der auch dem souverän agierenden Sechsgang-Doppeklkupplungsgetriebe zu verdanken ist, das Kia serienmäßig verbaut. Welche Wohltat, dass nicht wie beim Hybrid-Marktführer Toyota Prius bei jedem Start der Motor wegen der stufenlosen Automatik heult und heult...

Am Fahrwerk und an der Lenkung des Niro gibt es nichts zu mäkeln, die Abstimmung passt gut zum Gesamtpaket. Dank bis zu sieben Airbags und – meist gegen Aufpreis – diverser Assistenzsysteme schneidet der Koreaner auch im Sicherheitskapitel gut ab. Unterm Strich ist er eine echte Entdeckung: Der erste Hybrid von Kia – und dann gleich eine wirklich überzeugende Kombination aus Effektivität, Design, Technik und Alltagstauglichkeit. 24.990 Euro muss man mindestens dafür ausgeben, die schon rundum gut ausgestattete Version Vision (u. a. mit Heizung für Po und Hände) kostet ab 27.990 Euro.