AZ-1860-Kolumne Alfred Kohlhäufl: Abwehrfehler bringen Niederlage

St. Pauli kompakt - Löwen ungeordnet

Die Hamburger, zur Winterpause noch tief im Tabellenkeller, hielten an ihrem Trainer Ewald Lienen fest. Stattdessen verpflichteten sie gute Verstärkungen für ihre Schwachstellen in der Mannschaft. In der Rückrunde haben sie bereits 13 Punkte geholt und liegen jetzt nur noch einen Punkt hinter den Münchnern. Sie präsentierten sich in der Allianz Arena als kompaktes und homogenes Team, das nur das spielt, was es kann. Experimente und riskante Aktionen sind bei Lienen nicht gefragt. Selbst nach dem Rückstand verloren sie ihre Ordnung nicht. Die wenigen Torchancen, die ihnen mehr oder weniger geschenkt wurden, haben sie ausgenutzt.