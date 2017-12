Avocado, Kokosöl und Kaffeesatz Viviane Geppert: Endlich verrät sie ihr Beauty-Geheimnisse

Mit 15 Jahren schaffte es Viviane Geppert (26) unter die Top 25 in Heidi Klums Castingshow "Germany's next Topmodel". Über zehn Jahre später ist sie nun als Moderatorin erfolgreich. Seit 2016 moderiert die Wiesbadenerin das Boulevardmagazin "taff" auf ProSieben. Am Donnerstag blickt sie gemeinsam mit Moderatorin Annemarie Carpendale (40) in "red. 2017 - Der große Jahresrückblick der Stars" (14.12., ProSieben, 20:15 Uhr) auf die Promi-Highlights des vergangenen Jahres zurück. Ein Jahr, in dem auch Geppert selbst immer wieder auf den roten Teppichen zu sehen war - natürlich immer top gestylt. Im Lifestyle-Interview mit spot on news gewährt sie Einblicke in ihre Beauty-Routine und verrät ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. (Das Beste aus den drei ersten Staffeln "Germany's next Topmodel" bekommen Sie hier!)