Autopsie liefert Ergebnis Bestätigt: "Glee"-Star Mark Salling hat Selbstmord begangen

Nun ist die Todesursache von "Glee"-Star Mark Salling (1982-2018) offiziell bestätigt: Der Schauspieler hat Selbstmord begangen. Das teilte ein Sprecher des Gerichtsmediziners von Los Angeles laut "New York Post" am Donnerstag nach der Autopsie mit. Damit sei der Fall abgeschlossen, der Leichnam freigegeben. Der 35-Jährige wurde am Dienstagmorgen in einem Flussbettbereich von Tujunga, einem Stadtviertel von Los Angeles, leblos aufgefunden.