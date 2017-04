Auto Shanghai 2017 Ausstellung im Autotraum-Land China

Autofahren in Shanghai bedeutet, im Stau zu stehen. Zu warten. Von Polizisten mit Trillerpfeifen und wilden Gesten zum Weiterfahren aufgefordert zu werden - und dennoch zu warten, weil einfach nichts vorwärts geht. Trotz allem besuchen in einer Stadt, in der das Auto so sinnvoll zu sein scheint wie eine Eiswürfelmaschine am Nordpol, in acht Tagen rund eine Million Besucher die Auto Show, sehen dort 2.000 Aussteller, etwa 1.500 Fahrzeuge, und laufen sich auf 350.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche die Füße wund. Sie schauen sich die Neuheiten von Marken wie Zinoro, DFM oder Xingchi an, von denen selbst viele auto-interessierte Westeuropäer noch nie etwas gehört haben.