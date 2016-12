"Wahrscheinlich erst im Juni 2017" werde wieder eine neue Folge gedreht, sagte Liefers in dem Interview. Der neue Fall werde wohl "in die Welt der bildenden Künste" führen. Der 52-Jährige hat sich nach eigenen Angaben bislang aber noch nicht mal ernsthaft mit dem nächsten Münster-"Tatort" auseinandergesetzt: "Aber welchen Fall Boerne konkret löst, dazu muss ich erst mal in Ruhe das Drehbuch lesen."