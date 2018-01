Auszeit in Südfrankreich Prinz Harry und Meghan Markle: Romantik-Ausflug mit bescheidenem Start

Das Paar, das im Mai heiraten wird, soll den Jahreswechsel mit einigen Freunden in Südfrankreich gefeiert haben. Angeblich verbringen die beiden ein paar Tage in einem privaten Anwesen an der Côte d'Azur. Vielleicht eine letzte Auszeit, bevor sie sich in die Hochzeitsvorbereitungen stürzen?

