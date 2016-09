Oliver Stone hat den "Tutzinger Löwen" verliehen bekommen. Der Regisseur ist der zwölfte Preisträger, die Jury zeichnete ihn als "Gewissen Amerikas" aus. Sein aktueller Film "Snowden" läuft aktuell in den Kinos.

München/Tutzing - Hollywood-Regisseur Oliver Stone (70) ist mit dem "Tutzinger Löwen" ausgezeichnet worden. Die Evangelische Akademie Tutzing würdigte den dreifachen Oscar-Preisträger am Dienstag in München als "Gewissen Amerikas", wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hieß. "Seine Filme wollen die Menschen wachrütteln und Mut machen, sich zu engagieren."