Zum Jahrestag der Tragödie um Dominik Brunner, der 2009 einer Gruppe Kindern zur Hilfe kam und dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Der schreckliche Fall führte aber keineswegs dazu, dass die Menschen in Bayern sich nicht mehr eingreifen trauen, wenn sie ein Unrecht sehen. Das zeigen die Helden, denen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag dafür dankte, dass sie sich Messerstechern, Räubern und gewalttätigen Angreifern mutig in den Weg stellten, um anderen zu helfen.