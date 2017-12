Auszeichnung für Ex-FCB-Kapitän Bürgerehrung: Lahm erhält Verfassungsmedaille

München - Lahm, der seine Karriere als Fußballer in diesem Jahr beendet hatte, wurde am Freitag für sein besonderes ehrenamtliches Engagement mit der Medaille in Gold geehrt. Mit der Philipp-Lahm-Stiftung unterstützt er seit Jahren benachteiligte Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr erhielten fünf Persönlichkeiten die Auszeichnung in Gold und 45 in Silber.