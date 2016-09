Über 1000 Löwen reisen nach Würzburg

Die Stimmung der Löwen-Fans in Nürnberg war grandios. Und auch am 8. Spieltag in Würzburg wird der TSV 1860 voll auf die Unterstützung seiner Anhänger zählen können. Wie die Giesinger an diesem Donnerstag mitteilten, ist das Auswärtskontingent für das Spiel beim Aufsteiger bereits vollends vergriffen.