Australien, Camerun, Chile Niederlagen für Deutschlands Confed-Cup-Gegner

In Melbourne trafen Diego Souza nach 12 Sekunden und in der Nachspielzeit (90.+3), Thiago Silva (62.) und Taison (75.) vor 49.000 Zuschauern für den fünfmaligen Weltmeister. Trotz der Niederlage zeigte sich Tim Cahill für die Partie gegen den Weltmeister am Montag in Sotschi zuversichtlich. "Wir gehen in das Spiel gegen Deutschland mit dem Wissen, heute etwas gelernt zu haben", sagte der 37 Jahre alte Routinier. "Wir freuen uns auf unser erstes Spiel."