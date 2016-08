Die Mutter sah, wie das Tier ihre zweijährige Tochter zu Boden drückte: "Ich rang mit ihm, es versuchte mich zu packen, aber es bekam an mir nichts zu fassen", erzählte die Frau, die Prellungen und Schrammen erlitt. Schließlich lenkten die Schreie eines Nachbarn das Beuteltier ab, so dass sich Abejaron mit ihren Kindern in Sicherheit bringen konnte. Die Zweijährige war bewusstlos und kam mit schweren Kratzwunden an der Brust ins Krankenhaus.