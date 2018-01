Australian Open Angelique Kerber mit Mühe - Roger Federer souverän

Im dritten Durchgang schwanden bei der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin im Doppel etwas die Kräfte. Hsieh hatte in der zweiten Runde immerhin Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien und anschließend die an Nummer 26 gesetzte Polin Agnieszka Radwanska aus dem Turnier geworfen. Nach mehr als zwei Stunden Schwerstarbeit nutzte Kerber ihren dritten Matchball und feierte ihren 13. Sieg nacheinander in dieser Saison nach den Erfolgen beim Hopman Cup und dem Titelgewinn beim Vorbereitungsturnier in Sydney.

Federer bleibt bei den Australian Open souverän

Deutlich leichter tat sich hingegen Roger Federer. Mit einem lockeren Sieg in drei Sätzen ist der Titelverteidiger in das Viertelfinale der Australian Open eingezogen. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz ließ am Montag seinem ungarischen Gegner Marton Fucsovics keine Chance und gewann in 2:01 Stunden 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.

Der 19-malige Grand-Slam-Sieger bekommt es in der Runde der besten acht am Mittwoch mit dem Tschechen Tomas Berdych zu tun. Federer steht bei dem Grand-Slam-Turnier in Melbourne zum 14. Mal im Viertelfinale. 2004, 2006, 2007, 2010 und 2017 holte er dort den Titel.

