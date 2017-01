Australian Open 2017 Das Finale heißt: Williams gegen Williams

Das Duell der beiden Williams-Schwestern hatte es in Grand-Slam-Finals bislang achtmal gegeben. Zuletzt 2009 in Wimbledon, als Serena ihr insgesamt sechstes Major-Endspielduell gegen Venus gewann. Nur 2001 bei den US Open und 2008 in Wimbledon hatte Venus sich durchsetzen können. Von den bisherigen 27 Vergleichen hat die jüngere 16 für sich entschieden.

Serena Williams zeigte der in Dortmund geborenen Lucic-Baroni (34) im Halbfinale die Grenzen auf und ließ vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Rod-Laver-Arena keinen einzigen Breakball zu. Die Weltranglisten-79. Lucic-Baroni hatte erstmals seit 18 Jahren wieder in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers gestanden.