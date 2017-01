Australian Open 2017 Gregor Dimitrov und Serena Williams im Halbfinale

Honey ist raus! Läster-Promis: So schlimm war's im Camp noch nie

In der zwölften Folge der elfte Staffel des Dschungelcamps ging's ordentlich zur Sache! Noch nie zuvor wurde so viel untereinander gelästert, wie in der diesjährigen Staffel. "La Familia Grande" ist zerbrochen. Für XXX ist allerdings Schluss. Die Zuschauer wählten Honey raus.