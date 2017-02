AZ-Quiz: Wie gut kennen Sie den Wiener Opernball?

Wiener Opernball: Die Ankunft der Gäste live im Free-TV

Ab 21.10 Uhr berichten 3sat und ORF2 dann live von der Ankunft der Gäste am Roten Teppich. Die eintreffenden Gäste schreiten auch heuer wieder über den Red Carpet in die Wiener Staatsoper, wo sie im Foyer und in der Crystal Bar von den ORF-Moderatoren Mirjam Weichselbraun, Barbara Rett und Alfons Haider in Empfang genommen werden. Rund 5.500 Besucher werden in die festlich geschmückte Wiener Staatsoper kommen.

Opernball 2017 - Die Eröffnung ab 21.40 Uhr

Neben 3sat und ORF2 überträgt dann auch der BR live im Free-TV ab 21.40 Uhr aus Wien. Die glanzvolle Eröffnung wird vom Orchester der Wiener Staatsoper und dem Wiener Staatsballett gestaltet. Für 150 junge Debütanten-Paare geht dann ein Traum in Erfüllung, wenn sie eine Polonaise auf dem Parkett tanzen. Die Damen werden weiße Kleider und ein Krönchen auf dem Kopf tragen, während die Herren im Frack erscheinen. Zu Ende geht die Live-Übertragung nach der traditionellen Mitternachtsquadrille. Den Abschluss bildet das traditionelle "Alles Walzer" - die Aufforderung zum allgemeinen Walzertanz zur Musik von Johann Strauss - dem Donauwalzer "An der schönen blauen Donau"!

So sehen Sie den Wiener Opernball im Live-Stream

Natürlich wird es im Internet auch einen Live-Stream zum Wiener Opernball geben. Hier gehts zum Live-Stream. Es ist möglich, zwischen zwei Streams zu wählen: einem Live-Opernfilm mit Nachaufnamen und bewegten Kameras und einer Gesamtsicht auf die Bühne. Zudem gibt es die Wiener Staasoper Live App.