Astrid Giesen, Erste Vorsitzende des Bayerischen Hebammen Landesverbands, hält dieses Verhältnis grundsätzlich für sinnvoll, in der jetzigen Mangelsituation jedoch für realitätsfern. Um ein angemessenes Einkommen zu erzielen, müssen die Hebammen rund um die Uhr zwei Frauen betreuen. "In kleinen Geburtsabteilungen ist das nicht gegeben", so Giesen. In großen Geburtshäusern dagegen fehlt es an der benötigten Hebammenzahl – realistisch sei eher, dass die Hebammen drei, vier oder gar fünf Frauen gleichzeitig betreuen müssen.

Hundert Prozent mehr Leistung

Auch die Betreuung im Wochenbett empfindet Füßl-Geier als "schrecklich". Besonders in München, aber auch bayernweit fehlt es an Personal. Die bayerische Hebammenverbands-Chefin Giesen erklärt den Bedarf damit, dass Frauen früher durchschnittlich zehn Tage im Krankenhaus waren. Heute dagegen würden die Frauen nach 48 Stunden nach Hause kommen und benötigten tägliche Besuche. "Es wird 100 Prozent mehr Hebammenleistung gefordert", so Gießen. "Doch es wurden nicht entsprechend viele Hebammen ausgebildet."

Juliette Mihaljevic gehört zu denen, die Glück hatten. Schon beim ersten Frauenarzttermin hat ihr eine Hebamme drei Adressen gegeben, eine davon war Füßl-Geier. Aber eingestellt habe sie sich auf eine lange Suche, sagt die 32-Jährige. Wenn sie keine Hebamme gefunden hätte, dann hätte sie sich an Freundinnen mit Kindern gewandt und Rat gesucht, sagt sie pragmatisch. Sie überlegt kurz. "Aber es gibt viel Aberglauben, und dann ist es schwierig zu entscheiden, ob die Person einen fachgerechten Rat gibt oder nur etwas aufgeschnappt hat".

Das Ministerium kann keinen Mangel erkennen

Heute, sagt Füßl-Geier ehrlich, würde sie sich nicht unbedingt noch einmal für ihren Beruf entscheiden. Dabei teilt das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit, dass ein Hebammenmangel in Bayern durch Zahlen nicht belegbar sei. Die Zahl der freiberuflichen und angestellten Hebammen sei von 2004 bis 2016 sogar von 2.400 auf 3.700 gestiegen. Um Ursachen für die Engpässe zu erforschen, hat das Ministerium eine Studie in Auftrag gegeben, die Ergebnisse kommen im Frühjahr. Ein Förderprogramm über 30 Millionen Euro soll Kommunen und Geburtshilfeabteilungen im ländlichen Raum stärken.

Das Münchner Gesundheitsreferat sieht die Gründe für den Mangel in den hohen Versicherungsprämien, anspruchsvollen Berufsbedingungen, aber auch in hohen Lebenshaltungskosten. Hilfe für Mütter will man unter anderem mit einer Hebammen-Hotline schaffen.

Bessere Bezahlung und Ausbildung könnte helfen

Um Nachwuchs zu gewinnen, fordert Giesen, dass Hebammen an Hochschulen ausgebildet werden, wie es die EU vorgibt, und eine angemessene Bezahlung. Füßl-Geier wünscht sich für München einen Pool an "Notfall-Hebammen" von der Stadt, auch, damit Ärzte entlastet werden.

Für den kleinen Alphonse ist die Welt inzwischen wieder in Ordnung. Satt kuschelt er sich an Mamas Brust. Füßl-Geier steht im Türbogen und lächelt in sich hinein. "Wahrscheinlich würd ich’s doch wieder machen", sagt sie, bevor sie ihren Rucksack nimmt. Man kann nur hoffen, dass künftigen Hebammen diese Entscheidung leichter gemacht wird – und die Mamas am Telefon nicht mehr mit den Tränen kämpfen müssen.

