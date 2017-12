München - Die Wände leuchten orange, gelb oder violett. Und wenn man im richtigen Moment ins Literaturhaus kommt, läuft gerade einer dieser Songs vom ewigen Sommer in Kalifornien. In den Sechzigern ließen sie Millionen junger Leute von einer besseren Welt träumen. "Love and Peace" - Liebe und Frieden - war die Botschaft, die man am besten mit Blumen im Haar weitertrug: von San Francisco, das der Folk-Barde Scott McKenzie in seiner sanften Hippie-Hymne besungen hat, über die ganze USA bis ins alte Europa.