Ausstellung bei Lacrima Münchner Kinder: Ihre Bilder über das "Nach dem Leben"

Wenn Gespräche dem Tod den Schrecken nehmen

Plieth schätzt, dass sie und ihre Kollegen für das Buch mit rund 400 Kindern über Trauer gesprochen haben. Ein heikles Feld, das keines sein sollte, gerade durch die Gespräche kann dem Tod der Schrecken genommen werden. Plieth hat sich in ihrer Arbeit immer Schritt für Schritt herangetastet. "Wir sind über das Leben zum Tod gekommen", erzählt sie. Zunächst hat sie den Kindern Zeit gegeben, sie kennenzulernen, war im Unterricht zu Gast. Themen waren zuerst die Stationen des Lebens. Was denkt ein Baby vor der Geburt? Was fühlt jemand am Tag vor der Hochzeit? Über die Lebensabschnitte hinweg kam sie bei der Frage an: Was denkt und fühlt ein Mensch, wenn er weiß: Ich lebe nicht mehr so lange?