Ausstehende Laborberichte Wird George Michael erst Mitte März beerdigt?

Dass dieser aber erst im nächsten Monat eingehen könnte, ist neu und stößt auf Unverständnis: "In vergleichbaren Fällen dauerten toxikologische Tests um die acht Wochen", so der Insider. Damit müsste eigentlich bereits Mitte Februar ein Ergebnis feststehen. Immerhin verstarb der Wham!-Sänger und Solo-Künstler bereits am 25. Dezember vergangenen Jahres. Damals hatte ihn sein Freund Fadi Fawaz (40) leblos im Bett gefunden. Er wurde nur 53 Jahre alt.