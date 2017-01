Aussprache in Australien Dschungelcamp 2017: Gina-Lisa hat Marc immer noch lieb

Sag niemals nie...

Bei der gemeinsamen Nachtwache führen sie ihr Gespräch fort. Gina sei immer noch "special" in seinem Leben, so Terenzi wehmütig und fügte hinzu: "Du kannst niemals wissen, was die Zukunft bringt." Dazu passte auch Lohfinks Geständnis: "Ich hab dich aber trotzdem so lieb." Sie würde ohne zu zögern zu ihm fahren und für ihn da sein, wenn es ihm schlechte gehe. Und das obwohl er in Hannover wohne und sie in Frankfurt. Ist ein Liebes-Comeback also nicht ausgeschlossen?

