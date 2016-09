Der Stürmer bleibt also Vorerst Trainer in Mering. Auch der Präsident des Landesligisten Georg Resch machte klar, dass sich Mölders seine Paralleltätigkeit als Coach nicht verbieten lassen möchte. "Er macht nicht den Eindruck auf mich, dass er sein Amt bei uns aufgeben will." Bei den Löwen scheint in der Causa Mölders also Einigkeit zu herrschen – mehr oder weniger. Möglicherweise sieht das nach der Aussprache zwischen Eichin und Mölders allerdings schon wieder anders aus.