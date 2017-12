Derzeit ist der Botschafter mit einer Handvoll entsandter Diplomaten provisorisch auf dem Gelände der US-Vertreter untergebracht. Vor dem Anschlag hatte die Botschaft bis zu 100 Mitarbeiter. Ghani versicherte Gabriel, die Botschaft so gut es gehe zu schützen, und bedankte sich für die deutsche Unterstützung in den vergangenen 16 Jahren.

Die afghanische Regierung ist wegen der Ablösung des Gouverneurs der Provinz Balch in einer schweren Krise. Dessen an der Regierung beteiligte Partei drohte Ghani, "alle Mittel" einzusetzen, um "das Recht des Volkes zu verteidigen". Der Streit könnte zum Zerfall der Kabuler Koalition führen und Spannungen zwischen den Volksgruppen der Paschtunen und Tadschiken verstärken, auf die sich die Lager stützen. Das würde den Taliban nutzen.

35 deutsche Soldaten in Afghanistan getötet

Der Bundeswehreinsatz in Afghanistan hatte Anfang 2002 begonnen und war in den folgenden Jahren bis auf mehr als 5.000 Soldaten ausgeweitet worden. 35 deutsche Soldaten wurden im Kampf gegen die radikalislamischen Taliban getötet. 2013 beendete die Nato den Kampfeinsatz.

Heute sind in Afghanistan noch rund 1.000 deutsche Soldaten stationiert, die sich an einem Nato-Einsatz zur Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte beteiligen. Die Militärs verlangen angesichts der schlechten Sicherheitslage mehr Personal zum Schutz der Ausbilder, damit sie effizienter arbeiten können.

Von der Leyen hatte bei ihrem Truppenbesuch in Afghanistan am Dienstag die politische Debatte darüber eröffnet. Das Parlament hatte den Einsatz erst in der vergangenen Woche für drei Monate verlängert. Im März muss neu entschieden werden.

Der Besuch in Kabul fand unter massiven Sicherheitsvorkehrungen statt und wurde erst nach der Abreise aus der afghanischen Hauptstadt öffentlich bekanntgegeben. Alleine in der afghanischen Hauptstadt gab es in diesem Jahr rund 20 schwere Anschläge mit Hunderten Toten. Gabriel besuchte auch das deutsche Feldlager im nordafghanischen Masar-i-Scharif, in dem die meisten der deutschen Soldaten stationiert sind. Während seines Besuchs gab Kabul den Tod von acht Polizisten und 15 Talibankämpfern in der Provinz Kundus bekannt, wo bis 2013 die Bundeswehr stationiert war.

