Ausschreitungen in den USA Demonstranten stören das Bild von Trumps Amtsübernahme

Protest-Feuer in Washington

In Washington brannten schon am Vorabend von Trumps Vereidigung die ersten Feuer. Trump-treue Medien, wie der Sender Fox News, machten daraus einen Skandal. Die Stimmung heizte sich auf, doch die Proteste verliefen weitgehend ruhig. Die Washingtoner Polizei meldete bis zum Nachmittag 95 Festnahmen. Ein Polizist wurde verletzt, einige Demonstranten ebenso.

Diese hatten Feuer und Rauchbomben gezündet, vereinzelt sollen auch Steine auf Polizeieinheiten geflogen sein, ein Auto stand in Flammen. Die Ordnungshüter hatten die Situation jedoch im Griff. Trotz des Großaufgebots hatte es bei der Vereidigung eine Frau bis kurz vor die Bühne geschafft, die Trump die Legitimation absprechen wollte. Unmittelbar vor den Augen der Fahnenträger nahmen Ordnungskräfte sie in Gewahrsam.

An vielen anderen Stellen ging es friedlicher zu. "Ich bin hier, um zu widersprechen", sagte Halie Griffin (27) aus New York, eine der Demonstrantinnen. "Ich will nicht, dass das heruntergespielt wird, normal wird. Ich will, dass die Menschen wissen, da sind andere, die nicht so denken. Auch wenn es die mächtigste Person unserer Regierung so sieht."

Viele Unterstützer angereist

Die überwiegende Zahl der nach Washington gereisten Besucher waren ohnehin Unterstützer des neuen Präsidenten. "Wir kamen aus dem Zug und da waren Massen an Demonstranten", sagt Alyssa Dawson (23) aus New Jersey. "Und so sehr ich auch finde, sie haben das Recht dazu, so sehr war ich auch beeindruckt, wie viele Unterstützer Trumps da waren."

700 000 bis 900 000 Menschen fanden sich zwischen Kapitol und Lincoln-Denkmal ein, um den neuen Präsidenten zu bejubeln. Am Samstag wollten die Demonstranten gegenhalten. Zum "Women's March", bei dem vor allem die Rechte von Frauen im Vordergrund stehen sollten, wurden mindestens 200 000 Menschen erwartet. Donald Trump sitzt dann friedlich in der Kirche. In der National Cathedral holt er sich den göttlichen Segen.