Aussage gegen Aussage Hat er sich an einer Schlafenden vergangen?

So erfahren die Zuhörer im Saal A 224, dass Christine D. (28) in der Nacht auf den 2. Januar bei Bekannten in Berg am Laim im Schlaf vergewaltigt worden sein soll. Ihre Version: Sie sei todmüde gewesen, weil sie die Silvesternacht durchgemacht hatte. Auch Drogenkonsum kurz nach Mitternacht gibt die 28-jährige Konditorin im Zeugenstand zu. Deswegen sei sie so schnell eingeschlafen.